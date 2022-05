Sandrine VONGSARASINH

Expérimentée, je maîtrise la chaîne d'approvisionnements et la gestion des stocks dans un environnement international. Alliées à ma capacité d'anticipation, ces compétences me permettent de garantir la disponibilité produits et d'assurer des livraisons clients à un niveau optimal. J'utilise avec aisance SAP et ma langue de travail est l'anglais.



Mes compétences :

SAP R/3

Microsoft Office

Gestion de la production

Logistique

Gestion des stocks

Organisation du travail

Lean supply chain

Gestion du stress

Communication