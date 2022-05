Sandrine WALLECAMPS

Mon savoir-faire, entièrement tourné vers le monde de la mode, est assez vaste et s’oriente essentiellement autour de la chaussure et la maroquinerie. Toujours ouverte à de nouvelles opportunités professionnelles, j’occupe, depuis début 2014, le poste de responsable marketing produit d’une petite société de e-commerce, spécialiste de la beauté : cosmétique, accessoires de cheveux, bijoux,…

Antérieurement à cela, avant une expérience d’auto-entreprenariat, j’ai travaillé 7 ans à La Redoute, en tant que responsable qualité chaussures et accessoires puis comme chef produit chaussures et accessoires.

Pendant la première période, et pour répondre aux différentes missions qui m’étaient données, j’ai mis en place tout le process de validation des modèles de nos collections (mises au point techniques des modèles avec mon équipe, acceptation des pré-séries de production, élaboration tout le process de synthèse de collection de fin de saison destiné à nos plus importants fabricants et bureaux asiatiques). Mon expérience de chef produit a été la plus importante, bien qu’elle n’ait été que de courte durée. Gérer un budget pour construire et animer toute une collection, gérer la partie qualité de celle-ci, quelle expérience, quel bonheur au quotidien !

Avant tout cela, mon expérience professionnelle a entièrement été tournée vers le monde industriel, sur la partie créative de la chaussure. Modéliste puis responsable d’un bureau d’études chaussures, c’est pendant 12 ans que j’ai évolué dans ce monde.

Passionnée par mon travail, je souhaiterais intégrer une fonction liée à un des différents domaines de la mode, univers dans lequel j’ai acquis tout mon savoir.



Motivée, je m’implique fortement dans mes activités professionnelles pour réaliser des objectifs ambitieux. Mon savoir-vivre enrichit mes expériences. Ayant le goût des belles choses, toujours en quête d’innovation et de problématiques à résoudre, je m’investirai afin de répondre aux attentes de votre entreprise.



Je me tiens à votre entière disposition pour une rencontre qui me permettrait de vous faire part de mes motivations et de mon enthousiasme. Dans cette attente, veuillez agréer, Madame, Monsieur, l’expression de mes sincères salutations.





Mes compétences :

Autonomie

Luxe

Rigueur

ECommerce