Sandrine WOEHL

Diplômée de NEOMA (ESC ROUEN), dominante Contrôle de Gestion, et du MASTER 2 Economie et Management des Organisations du Secteur Médico-Social de l'Université PARIS-DAUPHINE, je suis une professionnelle rompue à la gestion de structures dans l’économie sociale et solidaire.



Mon évolution professionnelle m'a amenée a rejoindre l'ALEF, association spécialiste de l'Enfance et la Petite Enfance (Bas-Rhin), gestionnaire de périscolaires et de crèches entre autres.



Responsable Administratif et Financier de cette association depuis mars 2019, je recherche des contacts pour un partage d'expérience sur les diverses thématiques de notre activité !