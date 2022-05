Sandrine ZAMBETTI CLAIR

Management et developpement commercial dans les services et produits auprès des grands comptes, des PME et PMI..



Réalisation de prestations de services pour les entreprises (inventaires, pilotage des prestataires, suivi des travaux)



J'accompagne également les entreprises dans leur projet de mobilité dans les contextes suivants : - --



*aménagement de nouveaux locaux, déménagement, réorganisation interne des services, fermeture de site.



* démentellement d'usine, de sociétés.

(préparation des ventes aux enchères, valorisation des biens, organisation du vidage des locaux, coordination des prestataires)



* Régie sur les tournages, évènements, festivals.



Domaines de compétences



Déménagement d'entreprises, d'Usines, d'administrations, de laboratoires.

Travail temporaire, recrutement, placement

Démantellement de sites industriels : inventaires, préparation, coordination des prestataires.

D3E (enlèvement, valorisation et traitement de matériel bureautique et informatique obsolète)

Prestations événementielles (salon, soirée, réunions, ventes)



Secteur géographique : France, Europe



Anglais : opérationnel

Italien : niveau intermédiaire

Allemand : scolaire



Mes compétences :

Recrutement

Commercial

Logistique

Développement commercial

Organisation d'évènements

Déménagement devis

Gestion de projets

Management d'équipe

Gestion des compétences

Pilotage transfert administratif et informatique

Ressources humaines

Relationnel

Transport fluvial

Médiation culturelle

Tempo

Microsoft Word

Microsoft PowerPoint

Microsoft Excel

Cévéo

Décoration