Sandrine ZAMPROGNO

Bienvenu(es) sur mon profil !



Mon leitmotiv : la satisfaction client.



Mon master Commerce International et ma formation Négociation ESSEC en poche, je mets chaque jour mes aptitudes relationnelles et mes compétences commerciales au service de nos clients en tant qu'ADV dans l'industrie métallurgique depuis plus de 10 ans.



Mon expérience du service client m'a permis de prendre en parallèle la responsabilité d'une équipe ADV de 6 personnes.



En contact quotidiennement avec des clients grands donneurs d'ordre aéronautiques, nous sommes leur principal vecteur de communication (vecteur d'entrée pour recueillir l'expression de leurs besoins, et vecteur de sortie pour les informer sur l'état d'avancement de nos prestations).



Mon objectif professionnel aujourd'hui ?

Améliorer encore et toujours la qualité de notre service au client et renforcer mes qualités managériales.



Mes attentes sur Viadeo ?

Echanger avec vous sur des pistes de réflexion et de progrès sur ces thèmes.



N'hésitez pas à me contacter !



Mes compétences :

Développement commercial

Export

Relationnel

Administration des ventes

Communication Non Verbale

Lecture de plan

Mobilité

Réponse aux appels d'offres

Déchiffrage spécifications techniques