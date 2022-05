Sandrine ZE

Femme dévouée au travail, diligente,dynamique, ayant le sens du travail en équipe, Intègre, sachant travailler sous pression dans un environnement multiculturel.



la Recherche en développement , l'appui humanitaire des populations vulnérables, le développement économique des collectivités décentralisées , l’amélioration de la qualité des service publics et l'amélioration du niveau de vie des populations à la base sont mes leitmotiv et résument mon expérience au sein des projets sociaux, et je demeure engagée a mettre mon professionnalisme et mes compétences pour le Développement et le Relèvement de nos Peuples.



Mes compétences :

Communicatrice

Gestion de projet

Gestion budgétaire

Gestion administrative

Gestion des stocks

Monitoring

Intelligence économique

Gestion d'équipe