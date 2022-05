Aujourd’hui les nouvelles technologies de l’information et la communication occupent une place prépondérante. En effet elle s’avère de plus en plus indispensable, voir incontournable au quotidien, que ce soit pour les démarches administratives ou professionnelles. Par conséquent pour atténuer l’inégalité sociale et professionnelle, je propose des formations informatiques adaptées à un public en insertion.