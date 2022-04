Christophe CELETTE

J'associe compétences en marketing, business développement et gestion de projets pour le développement d'activités et de services innovants pour les entrepreneurs et les entreprises.



Un parcours dans le numérique m'a permis d'évoluer dans des environnements en mutation. J'y ai acquis rigueur et méthode ainsi qu'une forte capacité d'adaptation.



De mes expériences plurielles en conseil et services aux entreprises, j'ai tiré la capacité d'évoluer dans des environnements humains complexes, la maîtrise des business modèles et des processus de création de valeur.



Papa solo de 4 enfants, j'ai appris à jongler avec le temps et j'ai aussi pu mesurer comment les temps sociaux enrichissaient la compétence professionnelle.



Ces expériences m'ont naturellement conduit vers le développement des ressources humaines et j'ai fondé Oxen au service de l'amélioration de notre façon de travailler. Pour mieux concilier épanouissement pro et perso et performance.



J'y cultive expertise, conscience professionnelle, éthique, créativité et goût pour l'innovation.



Mes compétences :

Développement rh

Responsabilité sociale des entreprises

Qualité de vie au travail

Gestion sociale. Accompagnement ou conduite d

Evénementiels et salons

Aisance relationelle

Gestion de la relation client