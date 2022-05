Sandrine ZUINGHEDAU

Mon expertise de directrice de magasin ainsi que ma compétence managérial sont des atouts que je souhaite mettre à disposition.

Véritable professionnelle du commerce, je suis totalement autonome sur la gestion d'un magasin, suis capable de recruter de former d'encadrer du personnel et dispose d'un sens de l'initiative approprié à toutes situations.

Mes priorités sont d'atteindre les objectifs, en utilisant les indicateurs commerciaux.Fidélisations des clients.

Ma passion est le commerce, la mode et le management.

Je suis disponible de suite.





Mes compétences :

Merchandising

Disability insurance