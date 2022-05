Sandro ADRIAN

Après une bonne expérience terrain du commerce, j'ai souhaité évoluer sur un poste de manager avec une vraie notion d'accompagnement, d'analyse et de partage des compétences. Je me suis épanouis au sein d'une équipe régionale. Naviguant sur plusieurs niveaux hierarchiques. J'ai déployé toutes les couleurs de ma palette de compétences et accentué mon apprentissage au contact de managers d'équipes expérimentés. Voici mes principales missions :



Responsable du budget des 40 commerciaux agences et terrains.

Suivi des résultats quantitatifs et qualitatifs régionaux.



Montée en compétence des équipes commerciales : mise en place de plans de progrès, accompagnement terrain, suivi et analyse des statistiques, aide au déploiement de l'outil informatique des commerciaux.



Soutien des 10 managers dans le pilotage de leur force de vente : analyse, partage de compétences, montage et suivi des plans d'actions, accompagnement dans les entretiens hebdomadaires et mensuels des commerciaux.



Participation au montage et au suivi des stims clients (BFA ; Cadeaux ; voyages). Développement d'un programme sur les certificats d'économies d'énergie.



Créations, suivi et développement d'opérations commerciales ponctuelles, régionales ou nationales (promotions, actions "coup de poing" téléventes, ...)



Aujourd'hui je gère un centre de profits constitué de trois points de vente. Entouré d'une équipe de treize collaborateurs je développe et pérennise mon site. Guider, accompagner et donner envie à mes collègues de donner le meilleur pour atteindre et dépasser nos objectifs. Animer mes points de vente. Analyser pour augmenter mon résultat. Maintenir une bonne intensité managériale auprès des commerciaux et des vendeurs internes. Dérouler la politique commerciale du groupe afin d'être la référence et la préférence des clients.



Mes compétences :

autonome

dynamique

Ecoute

Fiable

Perceverant

Rigueur

Manager