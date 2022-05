Sandro ARCANGELI

Autodidacte, Homme de terrain, perfectionniste, sérieux, très mobile, très bon relationnel avec les locaux (Antilles, Amérique du Sud, Afrique). 74 début de mon apprentissage à aujourd'hui j'ai gravis tous les échelons de ce beau métier, chef de chantier depuis 20 ans, conducteur de travaux depuis 10 ans je m' adapte à toute les situations.

Je maîtrise Word, Excel, autocad, project 24.



Mes responsabilités,

Supervision des équipes du chantier (effectif de 140 personnes, main d’œuvre local)

Coordination des sous-traitants de tous corps d'états,

Suivi des réunions de chantier et les réunions de sous-traitants,

Contrôle des avancements, métrés, devis,

Contrôle de la qualité des travaux, respect des normes actuelles

Situation de fin mois,

Vérification des contrôles de mesure de sécurité sur le chantier,

Contact permanent avec le client (ANGT), APAVE, et bureaux d'études pour toutes modification apportées aux projets de base



Mes compétences :

Conducteur travaux

Gros eouvre

QHSE

Management d'équipe

Gestion de projet

Budget local

Aisance relationelle

Bâtiments et second oeuvre

Bâtiments industriels et d'activités

Qualité