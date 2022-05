Sandro CERMINARA

DIRECTEUR GENERAL, DELEGUE GENERAL, DIRECTEUR DE FILIALE, MANAGER DE TRANSITION



Ingénieur diplôme de PAGORA

Institut National Polytechnique de Grenoble



20 ans d'expérience dans le secteur de l'industrie, des nouvelles technologies et des services aux entreprises.



- Développeur-entrepreneur, alliant à la fois vision stratégique et forte capacité d’implémentation sur le terrain, accompagnée d’une réflexion permanente sur de nouvelles opportunités de développement, tant par croissance organique que par croissance externe.



- Pilote de projets complexes. Gestionnaire de terrain, guidé par le compte de résultat, pragmatique et rigoureux, pilotant l’ensemble des activités et des capacités d'action de l'entreprise par la mobilisation des talents, le sens du relationnel, la simplicité du contact, la force de conviction et la ténacité.



Mes compétences :

Direction d’une BU avec plusieurs structures indus

Management de comité de Direction

Structurer et Restructurer

Management commercial

Management en mode projet

Management processus stratégiques

TQM

Lean Management (Yellow Belt)

