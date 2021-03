Sandro IACHIZZI

La société VIP EXCLUSIVE SERVICES est présente sur le marché du conseil et des prestations de services haut de gamme depuis 2007.

Nous intervenons dans le domaine des prestations de services haut de gamme telles que :

l’Immobilier, la Sécurité, le Voyage, l’Évènementiel, le Yachting, l’Aviation, location de Voitures, Lifestyle de prestige (Haute Joaillerie, Haute-Couture…).



Nos prestations sont destinées à une Clientèle Privée, aux Secteurs institutionnels publics/privés (Entreprises, Multinationales…), aux institutions diplomatiques internationales et gouvernementales.



Mes compétences :

Event Planning

Transports

Loisirs

Immobilier de Luxe

Immobilier Neuf

Sécurité - Sureté

Événementiel

Jet

Voitures de sport

Voiture avec chauffeur

Home : Conseils et Projets

Yachts for Sale

Yachts for Charter Worldwide