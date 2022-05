Alfa Concept c'est une Entreprise Générale de Construction, la construction de maisons traditionnelles et constructeur de maison à ossature métallique.

Nous recherchons des partenaires et une collaboration avec des personnes sérieuses et motivés afin de développer et faire connaitre d'avantage notre système de construction révolutionnaire.!

Le système en LSF (Light Steel Framing) construction de Maison à Ossature Métallique Légère ou Maison à Structure Métallique est notre atouts!



Pourquoi faire appel à Alfa Concept au 0032(0)498 159 216?



La CONSTRUCTION est notre métier, après avoir travaillé 5 ans pour différentes entreprises de construction, en 2005 j'ai décidé de créer ma propre entreprise et en 2007 la Sprl Alfa Concept est née.



Nous mettons notre savoir faire à votre disposition pour tous vos travaux!



Sandro Schifano-Gérant de la Sprl Alfa Concept - Patron sur chantier !



