Sandryne DARRAS

Titulaire du Baccalauréat Professionnel dans le domaine du Secrétariat, mes années d’expériences m’ont permis de savoir m’adapter à différente situation et fonction, ainsi que d’acquérir des compétences en informatique ( Word, Excel, Ciel Commercial logiciel Compta )

En secrétariat ( accueil, standard, prise de rendez-vous, saisie des dossiers administratifs, courrier, classement, archivage etc.….

En comptabilité ( facturation, suivie des paiements, relances clients & fournisseurs, saisie des bons livraison, encaissement)

Grâces à cela j’ai développé le sens du relationnel, de plus je m’adapte facilement à toutes les tâches que l’on confie avec sérieux et vigueur.

Étant de nature très réactive j’aime découvrir et apprendre de nouvelle activité et m’adapte aux différents logiciels interne des structures.







Mes compétences :

Microsoft Word

Microsoft Excel