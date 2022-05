Sandy BAILLY

Spécialiste en assurance des personnes, Swiss Life est un des acteurs de référence sur les marchés de l’assurance patrimoniale et de la protection sociale complémentaire. Par son offre combinée d’assurance et banque privée, Swiss Life se distingue par son positionnement d’assureur gestion privée auprès des chefs d’entreprise et des professionnels avec une offre de services financiers lui permettant de couvrir l’ensemble des besoins de ses clients.

Pour son organisation, SwissLife a choisi la multi distribution. A ce titre, j'assiste le Directeur Commercial ayant pour responsabilité les 4 réseaux de distribution de la compagnie: Conseillers Commerciaux, Agents Généraux, Courtiers et CGPI.





Mes compétences :

Leadership

GED Collaborative

Gestion de la relation client