Sandy BÉNARD

A travers mes expériences professionnelles je me suis enrichie humainement et professionnellement : participation au Salon du livre de Paris en tant qu'exposant (Editions Caractères), création de maquettes pour un éditeur Lillois et, aujourd'hui, mise en place d'évènements dans des endroits prestigieux (George V Paris, Courtyard Marriott Montpellier, Grand Hotel Bordeaux, Sofitel Lyon, Villa Massalia à Marseille...).



Mes compétences :

Oenologie

Photoshop

Rédaction

Gestion de projet

Journaliste

Français

Édition

Graphiste

Relation client

Communication

Anglais

Développement durable

Wedding Planner