Sara CRAHE

Naturellement à l'écoute, empathique, intuitive, déterminée, optimiste, et spontanée, jaime aider les autres à révéler leur plein potentiel.

Je suis passionnée par Dame Nature, le développement personnel et les mystérieux fonctionnements de lesprit, mais aussi par la santé naturelle et les capacités incroyables du corps à sauto-guérir.

Jutilise mes compétences de Naturopathe et de Coach, ainsi que toutes mes expériences en consultations individuelles et ateliers collectifs, pour permettre aux personnes que jaccompagne de regagner confiance en leurs ressources intérieures, et leur permettre ainsi de se transformer.

Animée par la conviction profonde que pour contribuer à un monde meilleur, cette transformation doit être avant tout individuelle, jai à cœur daider toutes celles et ceux qui sont prêts à se mettre en mouvement, et qui souhaitent chaque jour honorer leurs valeurs et se sentir alignés dans tous les domaines de leur vie !



Pour des informations et conseils au quotidien, retrouvez moi sur mon site internetArray ou encore sur mes pages Facebook & Instagram professionnelles "Sara Crahé".



Mes compétences :

Naturopathe

Coach en Reconversion Professionnelle et/ou Création d'activité

Bilan de Vitalité

Morphologie

Iridologie

Techniques naturelles : nutrition, gestion du stress, phytobiologies, hydrologie, etc.

Outils de coaching & développement personnel

Qualités relationnelles

Aisance en communication orale

Pédagogie

Curiosité

Esprit de synthèse

Maitrise Pack Office (PC & Mac)

Etc.