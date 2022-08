Sarah CHAAR

Formée aux Sciences Politiques - Relations Internationales, j'ai travaillé dans la gestion de projets d'éducation et de développement, en France, au Liban et en Tunisie. Aujourd'hui, je souhaite mettre à profit mes compétences sur des enjeux d'actualité et dans un environnement en mutation porteur d'innovation. Actuellement en recherche d'opportunités en France et à l'étranger. N'hésitez pas à me contacter par viadeo.



Mes compétences :

Relations Publiques

Communication

Formation

Recrutement

Management

Accompagnement de projet

Coordination

Gestion financière et comptable

Gestion administrative

Gestion de projet