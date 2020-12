Sarah ELGRABLY

* Domaine d'activité : Education / Formation



Les nombreuses missions en formation et conseil que j'ai assurées m'ont permis d'acquérir un savoir faire et une expertise qui s'appuient sur des compétences solides et le sens du relationnel





Missions sur mesure, adaptées aux besoins et aux attentes des différents publics; salariés en entreprise, étudiants, préparation au TOEIC, concours et examens, entretiens professionnels.



La communication et l’aspect culturel pour adultes permettent d’acquérir des éléments essentiels de la vie quotidienne et sociale et optimisent les négociations entre personnes.

Pouvoir s'exprimer et être compris, tout comme être écouté, conseillé et accompagné sont des étapes essentielles d'une communication réussie.



Cette expertise s’appuie sur une pratique régulière de l’enseignement et l'analyse des besoins.



Mon savoir-faire personnel a été acquis et valorisé dans le cadre de divers projets pour lesquels je me suis entre autres attachée à :

- analyser les demandes de formation d’origines diverses,

- organiser les besoins des personnes,

- élaborer un projet de formation et des outils pédagogiques,

- encadrer les stagiaires afin d'assurer le bon déroulement de l’enseignement du programme dans le respect des délais et de la qualité.



Excellentes qualités relationnelles.

Bonne expérience en ingénierie de formation et en pédagogie.

Rigoureuse, déterminée et aimant travailler en équipe.



Publics :

- formation continue en entreprise (DIF > CPF)

- reconversion professionnelle

- formation en alternance

- préparation au bac

- préparation aux concours et examens BTS, TOEIC

- préparation aux entretiens professionnels

- écoles de communication, de journalisme



Domaines :

- centres de relation clients/centres d’appels (hotline),

- hôtellerie

- écologie

- informatique

- référencement Internet

- graphisme

- édition

- audiovisuel

- commerce

- événementiel

- secrétariat médical

- secrétariat de direction bilingue

- journalisme

- communication

- recrutement

- marketing









Mes compétences :

Traduction anglais français

Relecture

Traduction hébreu français