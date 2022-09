Sarah ESCLAIR

Passionnée par le webmarketing, je souhaite développer mes compétences dans ce secteur en constante évolution.

Mon expérience récente en management m'a beaucoup appris sur moi-même et les autres et je souhaite continuer à prendre des responsabilités.



Principales compétences:



- Rédaction et controle qualité des contenus SEO (HTML,Google Analytics)

- Relations clients BtoC et BtoB, gestion des avis et des réclamations

- Recrutement et formation des nouveaux de l'équipe

- Management de l'équipe Webmarketing

- Community Management et Modération des réseaux sociaux (Facebook et Twitter)

- Compétence linguistiques:

Anglais courant (C1), Allemand (B2) + Italien (A1)

- Maitrise du pack office (Word, Excel, PowerPoint)

- Maitrise des logiciels CRM (Sarbacane, Sendingblue, Incwo)

- Préparation et participation aux événements commerciaux

- Actualisation de la base de données clients

- Prospection commerciale, création et envoi de Newsletter



Mes atouts:



- Dynamique et sociable

- Esprit d'équipe

- Bonnes qualités relationnelles et rédactionnelles

- Aime les responsabilités et prendre des initiative

-Polyvalente et s'adapte vite

- Organisée

- Déterminée

- Curieuse et motivée

- Bonne gestion du stress