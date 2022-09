Sarah GHOSN ROBERTY

Agence de communication événementielle spécialisée dans la musique et la culture.

> Sponsoring de festivals

> Événements sur-mesure

> Création de programmes 360 pour des marques : brand content, événementiel, activations digitales, relations presse...



> Références : Jack Daniel's, Paco Rabanne, Cubanisto, Tullamore Dew, William Grants and Sons, Lyfpay, Macif, Grazia, Swatch, H&M, Fred Perry, Brasseries Kronenbourg...



http://www.lagencemoderne.com



Créer, développer et soutenir des projets singuliers...

Lieu de rencontres entre marques, cultures et médias, plateforme pour projets singuliers, l'Agence Moderne est un espace de réflexion et d'inspiration pour jeunes gens modernes, au carrefour entre les idées et les envies. Elle propose, porte et concrétise des événements résolument dans l'air du temps et toujours tournés vers le futur.



> Des événements « sur-mesure ».

De l'organisation de concerts, de tournées, d'aftershows, ou de soirées privées, en passant par la création de contenus éditoriaux, de magazines dédiés, de livres d’art ou de projets audio, vidéos, l’Agence Moderne aide les marques à se distinguer. L’agence Moderne réalise « sur-mesure ».

> Des passerelles uniques…

Dans un monde de surenchère et de zapping, en évolution permanente, l'agence moderne propose un regard distancié. Elle invente, développe des concepts et des alliances stratégiques entres les différents acteurs de l’art, des médias et des marques.

>… vers un public exigeant.

Un public qui se sent précisément concerné et compris, qui entend et adhère à ce qu’on lui raconte, est le meilleur des ambassadeurs. L’agence Moderne crée des passerelles uniques vers des publics exigeants, en s’appuyant sur internet et ses réseaux sociaux, pour plus de proximité



En soutenant des projets culturels et artistiques d'envergure, habités, privilégiant toujours la qualité artistique et le savoir-faire, en déployant des dispositifs inventifs d’activation de marques, l'Agence Moderne aime créer et surtout partager.



