Infirmière diplômée d'état depuis 2006.

2 ans d expériences en chirurgie pédiatrique ( Gastro-entérologie et orthopédie) à l'hôpital Necker enfants malades.

Pendant plus de 5 ans en médecine interne, maladies infectieuses, rares et tropicales à l'hôpital Lariboisiere.

Fortes de ces expériences, j'ai développé des qualités décisionnelles, techniques et relationnelles. J'aimerais désormais travailler sur Toulouse afin de suivre mon conjoint.



Mon adresse e mail professionnelle est sarah.grolleau@gmail.com



Mes compétences :

Dynamique

Disponible

Travail en équipe

Organisation du travail