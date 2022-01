Ecrivain, journaliste, musicienne, artiste peintre



Toute mon actualité littéraire et musicale (signatures, lectures, concerts, récitals) sur

www.facebook.com/sarah.mostrel



Nouveau, ma chaîne You Tube !

http://www.youtube.com/user/SarahMostrel



Compétences :



Journalistique : journaliste en presse écrite et sur le Web



- Chef de rubrique,

- Conceptrice-rédactrice,

- Rédactrice Web,

- Secrétaire de rédaction (Mac OS X, Xpress, Prolexis),

- Rewriter.



Journaliste, conceptrice, rédactrice, ayant acquis une solide expérience rédactionnelle à l'issue des différentes missions qui m'ont été confiées, je suis de formation initiale ingénieur informaticienne (Bac +5), également auteure publiée. Je travaille depuis plusieurs années dans le groupe de presse Hachette Filipacchi (en poste). Jai également été rédactrice sur un site Web dinformations. Jai piloté des projets déditions, dirigé des auteurs, assurant le choix des textes, la correction, le suivi, selon la ligne éditoriale convenue avec la maison dédition. Je maîtrise la langue française, les règles typographiques, la chaîne graphique et les outils informatiques. Mes expériences décrites dans le CV ci-joint témoignent de mon autonomie, de mon adaptation et de ma rigueur dans les différents postes que jai occupés. Jai également conçu un magazine de sciences pour le groupe de presse Entreprendre.



De la recherche d'information à sa diffusion en passant par sa mise en forme, mes différentes missions m'ont permis de développer mes compétences en la matière. Par ailleurs, la pluralité des tâches qui m'ont été confiées dans le cadre des différents postes occupés me permettent aujourd'hui de faire preuve d'une grande polyvalence : rédaction, réécriture, veille informative, synthèses d'informations, édition de contenu en ligne, secrétariat de rédaction, iconographie, chargée éditoriale.



Littéraire : écrivain (Plusieurs livres publiés à mon actif)

www.sarahmostrel.online.fr

- Poète,

- Romancière,

- Nouvelliste,

- Essayiste.

- Responsable éditoriale (pilotage de projets littéraires, gestion des sujets, des auteurs, etc.).



Scientifique : ingénieur en électronique et informatique



- informatique industrielle (ingénieur bureau d'études),

- informatique de gestion (chef de Projet),

- Internet : (conceptrice et responsable de site Web).



Musicale : Sortie de trois Cd et un Dvd live.

http://www.youtube.com/user/SarahMostrel



Spectacles donnés sur les scènes parisiennes : "Voyage au pays des mots", "Poser le monde", "Train de vie"

Producteurs, mécènes,directeurs de théâtre, contactez-moi !



Auteur-compositeur-interprète

Voix et chant

10 ans de piano



Mes compétences :

http://www.youtube.com/watch?v=fN8FJI2q_V8

Conception

Rédactrice

Rédaction

Écriture

Édition

Journaliste

Journalisme

Veille

Internet

Rédacteur