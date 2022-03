Sarah SAAD

EXteam, nous sommes un cabinet de conseil et d’ingénierie digitale spécialisé dans l’étude, le développement et la gestion de projet. Le cabinet, en croissance perpétuelle, compte désormais une centaine de collaborateurs.

Notre cœur de métier évolue autour des compétences suivantes :



• Développement & MOE

• Support & MOA

• Infrastructure

• Gestion de Projets & Organisation des SI



La politique de nos ressources humaines d’EXteam s’inscrit dans une démarche de réussite mutuelle à travers la « Charte Collaborateurs ».

Nos collaborateurs sont au centre de notre démarche : 94% d’entre eux sont certifiés et ils ont la possibilité de passer, chaque année, une nouvelle certification en plus de diverses formations techniques et de séances de coaching personnalisées.