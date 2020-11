Sarah TANGUY (BIGUET)

Facilitatrice en stratégie des Ressources Humaines SB RH CONSULT, Partenaire de BLV Consulting Group



Responsable des Ressources Humaines, August & Debouzy avocats, 19 ans,



Assistante paralegal bilingue anglais, Salès Vicent & Associés (cabinet d'avocats d'affaires internationaux), droit social et droit des sociétés, 3 ans



Assistante juridique bilingue anglais, August & Debouzy avocats, droit social, 2 ans



Assistante Export trilingue, ADIC Promotions (fournisseur matériel pistes de ski), 1 an



Assistante de direction Anglais Allemand, Cambridge Investissements (Immobilier de bureau), 1 an



Bel International, dpt Moyen Orient, assistante bilingue anglais



Mes compétences :

Management

Gestion des carrières (GPEC)

Recrutement

Gestion de projets

SIRH

Stratégie RH

Anglais

Allemand

Relations sociales

Développement RH

Partenariats écoles/institutionnels/organismes privés et publics

Optimisation paie

Compensation & benefits, pilotage des systèmes de rémunérations,

Négociation d'accords