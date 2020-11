Saskia DUMAYNE

Par le biais de plus de douze d'années d'expérience professionnelle, en entreprises et en cabinets d'expertise-comptable, j'ai développé mes compétences pluridisciplinaires. Trilingue (français-allemand-anglais), j’ai acquis une solide expertise technique dans les domaines paie et RH ainsi que sur les questions touchant au lancement d’une activité en France.

Juriste de formation initiale et diplômée d’expertise comptable, j’ai une bonne connaissance des métiers de l’entreprise, de leurs interactions et de leurs poids respectifs.

Actuellement, je coordonne et fournis en particulier des prestations de conseil à des groupes de sociétés internationales ou franco-françaises en matière de processus financiers / comptables / RH (droit social et mobilité internationale, rémunérations alternatives etc.). J'accompagne également les arbitrages liés au lancement d’une activité en France et participe à la prise en charge de formations techniques ou juridiques, tant en interne qu'en externe.



Mes compétences :

Business development

Conseil

Affaires internationales

Conduite de projet