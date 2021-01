Sebastian HIDALGO

Directeur d’agence depuis Mars 2009,

je suis à la tête d’une équipe de 80 personnes réparties sur sept départements :

Le Cher, l’Eure et Loir, le Loiret, l’Indre, l’Indre et Loire, le Loir et Cher et la Nièvre.

Représentant de Socotec vis-à-vis des clients et des institutionnels locaux.

Mes missions s’étendent à des domaines aussi variés que le développement commercial, la gestion des affaires, l’organisation interne, le suivi budgétaire, la qualité, la sécurité…

Sans oublier bien sûr une des composantes essentielles : les Ressources Humaines.



Le groupe SOCOTEC est un prestataire de services aux entreprises et collectivités pour l’amélioration de leurs performances par la maîtrise des risques.







Mes compétences :

Conseil

Service

Direction de centre de profits

Management

Expertise technique