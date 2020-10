Sébastien AMIEIL

Une passion pour la création et l'innovation, avec plus de 20 années d'expérience en marketing et communication dans différentes fonctions et secteurs d'activité (B2C, B2B2C et B2B).



- Compétences : stratégie, marketing, communication, publicité, digital et web, réseaux sociaux, gestion de projets, événementiel et management ;



- Savoir-être : créativité, rigueur et agilité, esprit d'entreprise, business développement, aisance relationnelle ;



- Intérêts / loisirs : art (plasticien), artisanat, architecture, design, décoration, voyages, sport, numérique, nouvelles technologies, musique (diplôme de fin d'études de hautbois), écologie.