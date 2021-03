Sébastien ANCENAY

Spécialisé sur les outils MS BI depuis 2004, j’ai développé une forte expertise sur les phases d’avant-vente, le pilotage de projets et la mise en œuvre d’applications décisionnels chez de nombreux clients.



Je souhaite continuer sur cette voie technique sans négliger l’aspect humain que nécessite ce métier. C’est dans ce cadre que je reste à l’écoute du marché si une opportunité intéressante se présente.



Certifications :

• MCTS 70-431 - SQL Server 2005 Implementation & Maintenance

• MCTS 70-445 - SQL Server 2005 Business Intelligence Application Development

• MCTS 70-463 - SQL Server 2012 Implementing a Datawarehouse



Secteurs :

• Retail, Banque, Telecom, Transport



Domaines :

• Contrôle de gestion, Marketing



Compétences techniques :

• Décisionnel : Suite complète SQL Server 2005/2008 R2/2012 (SSIS / SSAS / SSRS), SharePoint, PowerPivot

• SIG (Système d’Information Géographique) : Forsk Atoll

• GED (Gestion Electronique de Documents) : FileNet, B-Wize

• Autre SGBD : Oracle 9i/10g, MySQL, PostGres

• Methodologies : AGILE, UML, base relationnelle/dimensionnelle

• Développement : ASP.NET (C#, VB, C++), Java, techno Web (HTML/Javascript, CSS, PHP …), Transact-SQL, MDX



Langues :

• Anglais : Bon niveau. (TOEFL / TOEIC). Séjour de 18 mois en Australie (Etude et emploi) en 2003/2004.

Cours dispensés en anglais (2001/2002). Séjour de 3 mois aux USA en 2001

• Allemand : Bases



Mes compétences :

Business Intelligence

BI

Conseil

Microsoft SQL Server

Décisionnel

Gestion de projet

Microsoft

Microsoft .NET

Mobilité

Informatique Décisionnelle BI

LYON