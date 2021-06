Arnaud BOUTIN

Doté dune bonne connaissance des nouvelles technologies de pointe & collaboratives, je dispose dune forte expertise dans l'administration et la gestion d'infrastructures logicielles et collaboratives notamment dans les suites IBM/HCL & Microsoft Office 365.

Mes interventions en pilotage de programmes, me confèrent une entière légitimité pour vous accompagner dans le pilotage de vos actions.

Force de proposition, je peux répondre à des problématiques « mouvantes » ou des contraintes inattendues.

Mes bonnes dispositions techniques, ma capacité d'audit, mes connaissances en infrastructure et son sens du livrable sont autant d'atouts pour transformer tous vos projets en réussites.