Sebastien BARAT

Mon objectif aujourd'hui est de rejoindre un service Assurance Qualité au sein de l'industrie pharmaceutique, cosmétique, des biotechnologies ou toute autre entreprise dynamique où la qualité au quotidien est un de ses atouts de performance.





Fort d'une expérience professionnelle de 15 ans dans l'Assurance et le Contrôle Qualité, je bénéficie de compétences en:



- Mise en place, évaluation et management de Système Qualité (documentaire, sensibilisation / formation du personnel, anomalies, actions correctives et préventives, audits, satisfaction clients, évaluation fournisseurs, animation revues de direction, amélioration continue...) suivant les référentiels ISO et BPF.

- Élaboration et suivi des dossiers réglementaires et techniques

- Contrôle et libération des dossiers de lot





Qualités principales : Ecoute, Adaptation, Polyvalence et Fiabilité.

Connaissances : Anglais (Maîtrise), SAP, Pack Office.

Mobilité : Île-de-France, Haute-Normandie, Centre, France Entière.



Mes compétences :

Normes ISO

Analyse de données

Bonnes Pratiques de Fabrication

Assurance qualité

Audit interne

Gestion de la qualité

Audit qualité