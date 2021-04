Sébastien BILLARD

Chef de projet dans une PME Suisse, j'ai un poste polyvalent. Je développe de nouveaux matériaux ou procédés pour des clients internes au groupe comme externes. J'interviens également sur les problématiques de production, notamment sur tout ce qui touche la métallurgie, les traitements thermiques et la mise en forme. J'aide aussi le service des méthodes pour l'optimisation des gammes ou l'implantation de nouveaux procédés. Enfin, j'interviens dans le cadre de l'assurance qualité sur des litiges, des évolutions de spécifications et de cahiers des charges.



Je suis actuellement à l'écoute d'opportunités, prioritairement dans l'ouest de la France, dans une PME ou une petite structure, et sur des postes de responsables matériaux (métallurgie), laboratoire ou production.



Mes compétences :

Chef de projet

horlogerie

fonderie

métallurgie

Matériaux

Métaux précieux

Aciers inoxydables

Microscopie Electronique