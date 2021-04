Sebastien BONANGE

Sortant d'une formation de Webdesigner et douze ans d'expériences au sein d'agences de publicité et communication m'ont permis d'acquérir un savoir-faire et une bonne connaissance des logiciels CorelDraw, Indesign, Photoshop et Illustrator.

En tant que graphiste et sensible à tout ce qui touche le domaine de la Publicité et de l’Art, je mets à disposition mes compétences pour la création d'Illustrations, Graphismes, Logos, Catalogues ou Sites Web.



Mes compétences :

COREL DRAW

Illustrator – Photoshop – indesign

JavaScript

MySQL

Wordpress

PHP

CSS 3

HTML 5