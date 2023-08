Sébastien CHALMEAU

J'ai une expérience de plus de 10 ans en marketing PGC et category management, avec un focus particulier sur les produits de snacking. J'ai successivement travaillé sur les réseaux GMS puis RHD sur des stratégies marketing de développement de marques, de management de l'innovation et de conduction de projets.

Une expérience centrée sur le 'produit' enrichie d'une expérience 'client' avec la mise en place d'une stratégie de business development autour de la vente de nos marques et le sourcing de produits complémentaires (marques françaises ou anglaises)



Mes compétences :

Agroalimentaire

Marketing

Stratégie marketing

Grande consommation

Chef de produit