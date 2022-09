Sébastien CHEVALARD

J'ai tout d'abord été Animateur de Groupe sur le centre GIE ATLAS Toulouse , puis desormais sur Lyon au dud GIE EUROVAD .



CONTEXT :



L'emploi s'exerce dans les centres d'appels.

Le centres d'appels sont regroupés dans sur 2 GIE : ATLAS et EUROVAD

EUROVAD a pour but d'elargir les plages horaires de disponibilite de MAAF Assurances0

Organisé en groupes de douze conseillers, chaque groupe ést animé par un manager commercial.

Le groupe traitent tous les appels destinés aux réseaux de vente. Les vendeurs traitent les demandes d'information et transmettent, si nécessaire, la communication aux bons interlocuteurs et/ou « vendent » des rendez-vous avec les commerciaux.

Ils réalisent des opérations de production destinées aux clients comme prévues dans le cahier des charges.

Ils accompagnent les réseaux dans les opérations commerciales nationales, régionales et locales.

Pour cela, ils émettent des appels en direction des internautes ayant realisé un devis.

Ils assurent le traitement des emails.



CADRE :



Mise en oeuvre de la politique commerciale et du plan d'action qui en découle, objectifs négociés avec le responsable du centre.



MISSIONS :



Manager une équipe de 12 vendeurs à distance dans le but de développer et fidéliser les ventes de produits d'assurances auprés clients particuliers.



L'animateur de groupe coordonne et suit les activités. Il met en oeuvre les outils et moyens nécessaires à l'adaptation des ressources aux besoins structurels et conjoncturels.

RESPONSABILITES



- Garantit l'application de la politique d'accueil et de SAV et propose toute amélioration concernant la politique commerciale.

- Garantit l'atteinte des objectifs minimum définis.

- Garantit l'atteinte des objectifs quantitatifs et qualitatifs du centre, en priorité garantit le taux de prise d'appels minimum et la qualité de la réponse.

- Garantit l'adaptation des ressources et moyens aux besoins du centre.

- Garantit l'adéquation du planning aux besoins prévisibles et réalisés.

- Garantit la performance des animateurs de groupe, l'adaptation de leurs compétences et leur motivation.

- Garantit la bonne administration du personnel (respect des textes en vigueur ...).

- Garantit la bonne synergie entre les centres d'appels et les agences, CIRD, CDR, réseaux Pros.

- Garantit la bonne application des règles et contribue à leur évolution / adaptation.



ACTIVITES :



• Animation commerciale :

- Participe à la fixation des objectifs pour chacun de mes vendeurs.

- Propose et met en place des actions commerciales et gère les budgets commerciaux.

- Analyse les demandes de dérogation soumises par mes vendeurs et adapte si nécessaire l’offre aux besoins.

- Analyse et suit les résultats du groupe , met en place les actions correctives nécessaires.

- Veille à la qualité des soucriptions , et du respect des regles de process de ventes a distance.

- Animation quotidienne en brief/debrief ainsi que les reunions hebdomadaires.

- Pilotages des 3 activités : appels entrants , appels sortants, gestions des e-mails.



• Management :

- Anime et assiste les conseillers en clientèle, veille à la qualité de la relation clientèle et à la bonne intégration des règles établies.



- Evalue et suit les performances et compétences individuelles de mes vendeurs, en double-ecout , enregistrements.

- Contribue au développement de leurs compétences en identifiant leurs axes d’amélioration et par la mise en place des moyens d’accompagnements adéquats.

- Informe mes collaborateurs sur la stratégie commerciale de l’entreprise et les évolutions perceptibles du comportement de notre clientèle.



• Multi-canal:

- Participation au Comité local des departements de Savoie et Haute-Savoie.

- Représente MAAF Assurances au niveau local et organise des rencontres entre les differents services



COMPETENCES



• Leadership, sens de l’animation, dynamisme commercial, pedagogie, remise en questions, reactivité.



Mes compétences :

Commercial

Manager

Manager Commercial

Vente

Management