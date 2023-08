J'ai été Formé au Cours Lisieux et à l’Ecole du Café-théâtre fin des années 90 ainsi qu’à l’Assistanat de production.



Entre 2002 et 2008 j'écris et interprète deux One man show "Sébastien COP" mis en scène par Camille Simon au théâtre des 3 Bornes, au Point Virgule et au Laurette Théâtre à Paris.



Puis de nombreux prix ont récompensé mes courts métrages dont « Star » en 2008, avec Chantal Ladesou et « L’œuf » 2002, avec Olivia Carducci.



En 2005, J'ai été acteur de théâtre pour Florence Combaluzier dans « La brioche au sucre » mise en scène par Pascal Seguin au théâtre de la Clef à Paris.



En 2009, Alexandre Messina m'a donné également un rôle dans son long métrage « Les marais criminels » et j'ai joué le rôle d’Edgard dans « Edgard et sa bonne » de Labiche mis en scène par Camille Simon au Laurette Théâtre à Paris. (2009-2011)



J'ai mis en scène « Pour une fois ça me fait plaisir » une pièce de Gérard Bailly qui fut ma première mise en scène théâtrale. (2012)



Ma seconde fut une adaptation théâtrale d'un film des années 80 dont laquelle je jouais également (2012-2015) : "55 minutes avec Véronique Bet" Avec Camille Simon au Laurette Théâtre.



Ma troisième mise en scène est une version féminine de l'oeuvre de Maupassant "Le Horla" (2013-2015) avec Varenka Roland au Laurette théâtre et au théâtre de l'Essaïon à Paris.



Je fais actuellement des séances de lecture pour une comédie théâtrale écrite par Nicolas Hirgair et pour laquelle nous cherchons un producteur .



J'écris actuellement deux court-métrages et un moyen-métrage que je réaliserai. Je jouerai dans deux d'entre eux. Cette période d'écriture marque un retour à la réalisation cinéma que j'avais mise de côté depuis 2008. Je compte bien pouvoir réaliser ces courts d'ici 2019. J'ai aussi suivi une formation de réalisation documentaire et de montage sur Final Cut et je réalise en ce moment deux petits clips institutionnels sur des artisans.



LIENS VIDEO :



COMEDIEN, ma bande démo : https://vimeo.com/192335418



"STAR" :https://vimeo.com/4652149



Mes compétences :

Comédien

Metteur en scène

Réalisateur