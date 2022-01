Sébastien DEBERNE

Ropack (Canada Montréal)

recherche et mise en place de solutions techniques pour répondre à de nouveaux produits et exigences de la production(modification d'équipement automatisé aussi bien mécanique, électrique), opérationnel... visant à optimiser la sécurité, la qualité ainsi que la productivité.

utilisation de méthode additive pour réduire les coûts et délais.



Galderma (Canada Montréal)

Electromecanicien



Laboratoire Septodont (France)

Technicien expert mireuse automatique marque innoscan

réalisation de maintenance curative, ameliorative et préventive sur:

laveuse, tunnel et machine de remplissage de marque bosch (Mrd et Mld)

machine de conditionnement:

étiqueteuse, blistereuse, etuyeuse

mireuse automatique (marque: innoscan détection particule, bulle, fissure et défaut cosmétique )



réalisation de projets: mise en place procédure de consignation électrique, réalisation et mise en place MO gamme préventive.





Cenexi (France):

technicien supérieur de maintenance;

service injectable maintenance curative des machines:

-de remplissage aseptique (ampoules)

- contrôle optique( Micro fissures/ particules)

- machines de conditionnements ( étiqueteuse, blistereuse, etuyeuse...)



Laboratoire Boiron (France):

technicien supérieur de maintenance.

maintenance préventive et curative des machines:

-Bottlepack (extrusion, réglage et maintenance en zone d'atmosphère contrôlée)

- machines de conditionnements : Assispack ,Marchésini,Volpak ,Wilco

-Gestion de stock (devis commandes)

-Création et Mise en place des plans de maintenance préventive



Mes compétences :

Automaticien

Pneumatique et électrique

Hydraulique

Électricité

Maintenance industrielle

Word, excel, access

Bonnes Pratiques de Fabrication

polyvalent

pluridisciplinaires