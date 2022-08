Sébastien DENIS

Suite à mon Ecole de Commerce (Bac +3) j'ai trouvé un emploi à Malin Plaisir, une enseigne discount dans la décoration, ou j'ai évolué pendant 4 ans ( d'adjoint à directeur).



Actuellement je travaille en tant que Directeur de centre Auto chez NORAUTO



Je suis attiré vers un poste de responsable de région pour l’encadrement, la formation, des différents magasins ou même dans un autre type d'activité avec beaucoup de responsabilités.



Ma motivation, ma force de proposition et le travail fourni impose le respect de mes employés et de ma hiérarchie...



Un poste au niveau marketing, aux ressources humaines, aux achats ou formations m'intéressent beaucoup.

Je désire élargir mes compétences et découvrir de nouveaux métier.



Domaines de compétences



Administratives

Application de méthodes rigoureuses de gestion

Optimisation des coûts d’exploitations

Facturations, relances, impayés, recouvrements.



Commerciales

Garant de la politique commerciale de l’entreprise

Veille concurrentielle, politique tarifaire

Achat, commandes, réception, sav.

Conception d’animations commerciales



Management

Recrutement, formation, encadrement du personnel

Dynamiser et motiver l’équipe de travail

Respect de la législation et du code du travail, planning



Mes compétences :

Ressource humaine

Ressources humaines

Management

Distribution

Vente

Microsoft Word

Microsoft PowerPoint

Microsoft Excel

Merchandising

