Sébastien FILMOTTE

Une expérience professionnelle de plus de 16 ans dans le secteur de la négociation immobilière, 4 années au sein de 2 agences immobilières,et 12 années dans une étude notariale, m'ont permis de :

- Connaître, approfondir, et surtout développer les techniques de base et particulière de la transaction immobilière dans un cadre à la fois commercial et juridique.

- reconnaître et faire face aux conflits liés à une négociation, ou la rédaction d'un accord.

- traiter et suivre un panel large de clients de tout type et de toute conditions (professionnel, particulier, administrations,etc.), et s'adapter à chacun.

- Développer une relation client de confiance basée sur un professionnalisme, et un sens du conseil important.

- M'adapter à un marché en mouvement permanent.



- Gérer une équipe, par :

- un accompagnement individualisé, un suivit des attentes et des objectifs individuels et communs.

- un développement des outils de travail, afin d'optimiser le rendement et la production.

- Coordonner différents services afin de permettre une logique de développement, et une continuité dans le travail de chacun.

- Gérer les conflits internes si il y a lieu, et faire en sorte d'obtenir le meilleur de chacun.

- Développer le sens de la pensée positive.



Mes compétences :

Autonomie

Commercial

Conseil

Estimation

Estimation immobilière

Gestion equipe

Juridique

Stratégie

Transaction immobilière