Jennifer HUROU

Assistante Maternelle Agréée par le Conseil Général du Nord-Pas-De-Calais pour 4 bébés temps plein.



Formation Initiale + Formation PSE1



- Douce

- Organisée

- Patiente

- Disponible

- Bienveillante

- Attentionnée



Respectueuse des règles parentales, des siestes, des repas, et surtout du rythme de l'enfant.

Activités créatives et ludiques, lectures, promenades, découvertes musicales et jeux en tout genre seront au programme.

Je possède une maison avec un grand jardin clôturé avec balançoire et toboggan (bientôt une petite maisonnette pour eux).

Je dispose de tout le matériel de puériculture.

Je propose une période d 'adaptation pour que la séparation se passe dans les meilleures conditions, tout en douceur.



Je peux si vous le souhaitez préparer les repas des enfants.

Produits frais et variés !



Mes compétences :

Petite enfance

Bienveillante

Patiente

Calme

Organisation