Jonathan DESSAINT

- Travail en équipe

- Transfert de compétences

- Création d'outils pédagogiques

- Gestion de groupes

- Analyse des besoins institutionnels et humains

- Conception et mise en place d'ateliers d'écriture

- Conception et animation d'interventions

- Création d'un réseau de partenaires

- Constitution d'un dossier de presse

- Création d'un communiqué de presse

- Conception et mise en place d'animations

- Evaluation de projets

- Adaptabilité tous publics



Mes compétences :

Accompagnement

Accompagnement Educatif

Communication

Édition

Gestion de groupe

Journalisme

Littérature

Méthodologie

Musique

Presse