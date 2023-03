Sebastien FRANCOIS

"Ce n'est pas parce que les choses sont difficiles que nous n'osons pas, c'est parce que nous n'osons pas qu'elles sont difficiles" Sénèque



Les clients, la vente, l'animation des équipes, le partage, l'échange humain, la gestion... Quoi de plus complet que d'évoluer dans le milieu passionnant du commerce ? Je suis un passionné de l'habitat et de la décoration.



Actuellement Responsable du magasin Deco by Ravate de Saint Pierre sur l'île de La Reunion (1600m2). Le groupe Ravate m'attribue sa confiance pour l'ouverture de cette nouvelle enseigne suite à une expérience de trois ans sur leur magasin Leroy Merlin de Sainte Marie (cuisine, peinture, décoration et luminaire).



J'ai toujours souhaité dans le cadre de mon parcours professionnel me confronter à de nouveaux défis. D'où ma venue sur l'île de La Réunion. Travailler dans le milieu de la grande distribution dans un DOM et ses particularités, représente pour moi une véritable opportunité d'enrichissement tant professionnel que personnel. Un vrai challenge !



Dans le cadre de mes expériences passées et notamment chez Alinéa, j'ai participé à l'ouverture de deux magasins, deux aventures tout aussi passionnantes. Et désormais une troisième à travers l'ouverture du magasin Deco by Ravate qui, en plus d'être une ouverture, est une création inédite d'enseigne dans le secteur décoratif sur le plus grand magasin du genre sur l'île de La Reunion.



Mon expérience de plus de quinze ans dans la distribution spécialisée, mon sens du service client et mon dynamisme commercial permettront de contribuer à la croissance de vos résultats sur des postes de direction en magasin.

Mon objectif à long terme : directeur commercial dans de l'animation de réseau.



Mes compétences :

Chef de secteur

Cuisine

Bricolage

Recrutement

Distribution

Merchandising

Décoration