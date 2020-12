Sébastien GICQUEL

Développeur web, intégrateur, je suis spécialisé dans la conception de sites internet. Je travaille avec des solutions internet performantes et évolutives qui s'appuient sur des logiciels libres / Open-Source (CMS Joomla, WordPress, Prestashop, Drupal) ou sur des solutions sur mesure (from scratch).



Compétences :



Développement

- HTML5

- CSS3

- PHP 7

- JavaScript + jQuery

- MySQL



CMS

- Joomla

- WordPress

- Drupal

- Prestashop



CLIENTS

- Magnum Architectes & Urbanistes

- Ceramide

- MONALISA

- Graphisweet

- La Plateforme

- Campus Communication

- Le Réseau Humain

- Kazoar

- Echo-In / Creative Diffusion

- La Maison De La Communication

- Makiz'Art

- Olichon Pavageau Architectes - OP2A

- GEM Nantes

- Arnaud Théval

- Terra Eco

- Deux Point Deux

- Centre de Culture Populaire St Nazaire

- PechaKucha Nantes

- What's Up Productions

- Centre pour la mindfulness

- Irome communication

- Loire Atlantique Pierre

- Nantes Propreté Services

- Omnibus Design

- Zedset Design

- Terra Academy

- CV-Word

- CV-Facile

- Mosaic Guesthouse

- Commeo

- Festival du Cinéma Espagnol

- Huitres de Penn Ar Bed

- Instant de Partage

- etc.



Exemple de projet :



// Création d'un site dynamique pour la Maison de la Communication

http://www.maisondelacommunication.fr



// Création d'un site dynamique pour l'agence Magnum architectes

http://www.agencemagnum.com



// Création d'un site dynamique pour GEM Nantes, association de gemmologie, Université de Nantes

http://www.gemnantes.fr/fr/



// Création d'un portail sonore pour Echo-In

http://www.echo-in.com



// Création site e-commerce

https://www.melomane.fr

http://www.vap-access.com

http://www.cv-word.com



// Réalisation d’une application flash pour Supersonic Production (Paris). L’application permet de découvrir la dernière Citroën DS3 en panoramique 360 dégrée.



Voir d'autres projets sur http://www.timelab.fr



