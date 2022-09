Sebastien GODOT

Après avoir passé 5 ans comme responsable d'un magasin bio de 900 m2, j'ai intégré le groupe Monoprix en qualité de chef de secteur Alimentaire. Mes missions principales sont l'animation d'un équipe, la mise en place des promotions et leurs théatralisations, la satisfaction du client, la gestion du secteur en terme comptable ( lutte contre la DI et DC, compte de résultat, progression du CA...). Je suis garant de la bonne application des règles et des procès du groupe dans le magasin.

Je me caractérise plus comme un manager introverti. Attentif au respect des personnes et des règles, je suis reconnu pour mes qualités d'organisation, d'écoute. Je pèse mes mots au quotidien pour aller à l'essentiel afin de ne pas donner des informations inutiles et qui pourraient nuire à la compréhension globale de l'information principale. Cela donne à mes interventions plus de crédibilité et plus d'écoute. Mon style de management me permet d'être écouté, compris et de souder une équipe autour de mes idées et des idées de mes collaborateurs.



Mes compétences :

Compétences en informatique

Disponible et rigoureux

Persévérante et responsable

Commerce

Motivé par des objectifs chiffrés

Magasin biologiques alimentaire et cosmétique

Négociation commerciale

Ventes

Relations humaines

Implication

Analyse des besoins

Connaissance produits et marche