Sebastien GUENOT

A la tête du groupe TBI56-Réseau Calipage depuis 1995, nous sommes actuellement une équipe de 10 collaborateurs, comptant 4 techniciens compétents et à l'écoute de notre clientèle professionnelle et particulier.

Notre activité se résume en quelques points;

L'iT (Audit, expertise; vente et services aux pros et particuliers, logiciel de gestion PGI et formation, n° d'agrément, remboursement possible dans le cadre de formation continu )

Systèmes d'impressions (photocopieur, imprimantes) dédiée professionnels (artisans - pme - pmi - collectivitées.)

Services technique atelier et sur site, contrat d'assistance logiciel, contrat d'assistance matériel informatique (CAMI)

Mobilier de bureau, du premier prix exposé en magasin (Gauthier) au solution d'aménagement Harmony, fabriqué en France, livré, installé, et suivi complet des gammes (qui sont aussi transgamme, simple et efficace pour l'ajout et complément ultérieur...)

Papeteries, cartouches, Consommables et fournitures, la aussi, moins cher que du discount, en vous apportant en plus la qualité de services, la compétence et le choix.

Nos commerciaux terrains sont disponibles et à l'écoute de vos moindres souhaits.

Un superstore de 700m2 pour la vente aux particuliers et pro au meilleur rapport qualité prix.

Plus d'informations sur notre nouveau site vitrine de notre activité et blog pour les manifestations, les promos etc.

Notre site pour la commande en ligne de vos fournitures.



