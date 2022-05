Sébastien GUILLERME

Au cours de ces dernières années, j’ai eu l’opportunité de spécifier et de développer différents systèmes d’informations (Sites Internet, Sites Intranet, Systèmes d’informations géographiques, Systèmes d’information décisionnels).



J’ai ainsi acquis une sérieuse expérience dans chaque étape de la mise en place d’un Système d’information : Analyse fonctionnelle, Analyse technique, mise en place d’un ETL, Conception de bases de données relationnelles, Conception de data warehouse, diffusion d’information sur le web, diffusion d’informations cartographique, et diffusion de rapports d’analyses avec la plupart des outils du marché.



Ces connaissances techniques, je les mets désormais au service des utilisateurs finaux, en les aidant à définir leurs besoins, en développant rapidement des prototypes (POC), et en faisant le lien entre les utilisateurs et les équipes techniques afin de s’assurer que le système développé correspond parfaitement aux attentes des utilisateurs.



Je suis actuellement à la recherche d'une mission courte de 2-3 mois au BENELUX ou Londres.



Mes compétences :

Business Intelligence