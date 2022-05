Sébastien GUILLET

Directeur Général Adjoint d’ECA CNAi depuis 2016, je suis en charge des activités portant sur la fourniture « clé en main » des outillages de production, des bancs de test et des lignes d’assemblage pour les secteurs aéronautique et spatiale.



De par le statut d’intégrateur stratégique « rang 1 » d’ECA CNAi chez les avionneurs et équipementiers, j’assure également les relations avec les clients et les institutions du territoire.



En complément de mes fonctions au sein d’ECA CNAi, j’accompagne le développement des entreprises du territoire en tant que membre du Comité d’Administration de NEOPOLIA et à ce titre, j’assure également le lien entre ECA CNAi et les institutions régionales dans le cadre des axes de développement technologiques en ligne avec l’usine du Futur.



Ce poste de directeur général adjoint se trouve être dans la continuité de mes fonctions précédentes au sein d’ECA CNAi en tant que directeur d’Etablissement pendant 10 ans et de chargé d’affaires dans le même secteur d’activité pendant 5 ans.



Cette solide expérience de manager appuyée d’une base technique conséquente, de par mon cursus d’ingénieur généraliste, me permettent d’assurer le pilotage de l’entreprise par l’objectif, l’atteinte des résultats et son développement stratégique.



Mes compétences :

Management commercial

Stratégie d'entreprise

Stratégie commerciale

Gestion Budgétaire (P&L)

Gestion de projet