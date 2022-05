Vincent GAUDET

Gestion et animation d'une Force de vente de 17 personnes

Dynamiser nos ventes dans l'ensemble des acteurs du réseau Traditionnel, CHR.

Développement du Chiffres d'affaires du Grand est de la France

Ambassadeur des Produits du Groupe lors des salons Professionnels

Concevoir et mettre en place l’organisation d’un service

Etablir et garantir une politique commerciale

Mettre en œuvre les actions et mesures correctives utiles à la réalisation des objectifs et des résultats

Elaborer, Garantir, piloter un budget

Maîtriser et Réduire les coûts d’un service

Créer et suivre des Reportings

Suivi administratif du personnel, embauche et rupture de contrat

Gestion d’un centre de Profit avec obligation de résultat financier

Recruter, former, fédérer des équipes

Animer des réunions et entretiens individuel

Développer les compétences et talents d’une équipe





Mes compétences :

Ressources humaines

Relationnel

Marketing opérationnel

Management commercial

Développement commercial

Gestion de la relation client