Jean Christophe AYMARD

Mon parcours en bref:



1992/1994: Unité de réanimation neurochirurgicale: Développement de compétences dans la relation d'aide, expertise en réanimation



1996/2003: Infirmier anesthésiste: hyper technicité, polyvalence anesthésie adulte, pédiatrique, maternité, radiologie interventionnelle, endoscopies.



2003/2004: formation cadre de santé, licence professionnelle de gestion établissements de sante, licence sciences de l'éducation



2004/2005: Cadre de santé SAMU/SMUR 06 CHU de Nice



2005/2006: Cadre de santé Réanimation polyvalente CHU de Nice

Organisation des soins (équipe de 90 personnes)

Analyse amélioration et évaluation des pratiques en réanimation

Animation - conduite de réunion et de projets – Réflexion sur l’éthique en équipe pluridisciplinaire





2006/2008: Cadre de Santé Service d'Accueil des Urgences

Gestion de l’imprévu (70000 passages par an) : initiatives et autonomie sous l’autorité du Directeur d’Etablissement

Cadre référent pédagogie et formation au sein des Urgences (280 personnes)

Harmonisation des pratiques - protocolisations





2008 à 01/2012: Cadre de Santé SAMU / SMUR / CESU



Élaboration, réalisation et communication du projet paramédical du service ou de l’unité en liaison avec l’équipe médicale.

Management de 90 personnels.

Contrôle de la qualité, de la sécurité des soins et des activités paramédicales : procédures, protocoles, réalisation d’audits, suivi d’indicateurs.

Coordination et suivi des prestations de maintenance et de logistique.

Gestion de l’information relative aux soins et aux activités paramédicales.

Identification des besoins en formation du personnel, suivi et évaluation des résultats

Veille professionnelle sur l’évolution de la santé, des professions, des techniques et du matériel.



Participation a l’élaboration et la mise à jour des plans de secours départementaux ainsi que le plan blanc au niveau du CHU et de ses annexes NRBC.

Gestion d’une logistique spécifique à la gestion de crise (cellule de crise, lot PSM 2, NRBC, communication,etc.)

Organisation et la participation avec les autres services de l’Etat (préfecture, Service départemental d’incendie et de secours, etc.) aux exercices annuels

Gestion des dispositifs préventifs mis en place lors des grands rassemblement (sommets chefs d’états, concerts, grand prix, OTAN, etc.)

Participation à la formation initiale et continue aux gestes et soins d’urgence des personnels qui participent de façon permanente ou temporaire aux secours médicaux d’urgence et aux transports sanitaires

Participation aux activités de secours (mission héliportées, rapatriements sanitaires, activité SAMU quotidienne)





Cadre référent pédagogie et formation au sein du Pôle Urgences SAMU Formateur formation NRBC – pôle urgences : 2009 à 2014

Formateur formation Plan Blanc à l’attention des cadres de santé et directeurs hospitaliers: 2009 à 2014

Formateur formation gestes d’urgence – Pôle urgence : 2008/2009/2010

Formateur formation Infirmière d’accueil des urgences et de soins prioritaires: 2007 à 2012

Formateur formation analgésie – Pôle Urgence : 2007 à 2011

Coordinateur Diplôme Universitaire Soins infirmiers d’Urgence et Diplôme universitaire de médecine de catastrophe



01/2012 à ce jour: Cadre Soignant Responsable du Pôle Urgences SAMU SMUR



1- pilotage des activités et des métiers des soins

Organisation et qualité des soins

Management stratégique des professionnels(420)

Formation

Communication



2- collaboration au pilotage du pôle

Participation au projet de pôle

Participation aux arbitrages financiers



3- interface avec les différents pôles



4- activités institutionnelles - Développement de la simulation médicale et du travail en équipe



EXPERIENCE EXTRA - PROFESSIONNELLE



1999 à ce jour – Service Départemental Incendie et Secours des Alpes Maritimes

Officier - Lieutenant de santé Sapeur pompier volontaire



2009 à ce jour: membre de la commission des soins à la Société Française de Médecine d'Urgence



Mes compétences :

Expertise

Qualité

Pédagogie

Pilotage

Gestion de crise